Si bien el trágico accidente de Sergio Denis en el Teatro Mercedes Sosa fue en marzo 2019 y después de una prolongada internación, el cantante falleció en mayo 2020, la Justicia de Tucumán ni siquiera inició el juicio para investigar.

En ese sentido, el periodista de "Nosotros a la Mañana", Carlos Monti, dio detalles del lento proceso en el que se encuentra la familia de Héctor Omar Hoffmann Fenzel, nombre real del artista.

"Está prácticamente paralizado el juicio que la familia de Sergio Denis le inició al Teatro Mercedes Sosa de la provinicia de Tucumán donde él, en marzo 2020, sufrió un accidente que le costó la vida", comenzó el comunicador de El Trece.

.

"Hablé con el Dr. Diego Colombo, abogado de la familia, y me contó que tuvo que correr a la fiscal a cargo porque no había hecho absolutamente nada. Estamos en 2022, el accidente fue en 2019, en dos años, ni siquiera llamó a declaración testimonial al director del teatro. Está todo parado porque los abogados que representan a Diego Colombo en Tucumán, ya que él tiene la matrícula en Capital Federal, van todas las semanas al juzgado por novedades y no hay nada", detalló indignado por la falta de trabajo.

Sobre una posible implicancia política en el caso, el comunicador explicó: "Ahora corrieron a la fiscal a cargo y nombraron a otro, la fiscal que se fue es la Dr. Marta Mariana Rivadeneira, y seguramente va a haber más movimientos, pero puede haber implicancias políticas. No puede ser que en dos años no se moviera el expediente. Están pidiendo justicia por la memoria de Sergio Denis. La Justicia de Tucumán no hace nada".

Y cerró contundente sobre el historial del auditorio: "Además, el teatro ya había tenido problemas, tenía antecedentes. Después del accidente de Denis se suponía que iban a tapar la fosa en la que cayó, pero no se sabe si con el tiempo lo hicieron o no",

