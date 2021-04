Como de costumbre, Pampita presentó a todo su panel haciendolos pasar uno a uno al estudio para poder intercambiar algunas palabras con cada integrante antes de sentarse y comenzar con la edición del día.

Esta semana, Natalie Weber estuvo en "Pampita Online" y allí protagonizó un insólito episodio al contar una tremenda intimidad. Todo comenzó cuando Gabriel Oliveri mandó al frente a su compañera: “Te voy a contar algo antes de ir a sentarme. Natalie Weber me acaba de contar algo. Me dijo que ella usa crema de enjuague para lavarse una parte del cuerpo que le queda bárbara”, reveló mientras charlaba con la conductora.

En aprietos por culpa de Oliveri, la esposa de Mauro Zárate no pudo aguantar la risa y brindó más detalles de su inesperada práctica: “Gabi contó que se lava de una forma especial y yo le dije que lo hacía con crema de enjuague. Queda suavecito, suavecito”. Y cerró incómoda: “Bueno no es horario, ¡mejor te muestro el look del día!”.