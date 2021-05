Luego de la polémica que generó Alex Caniggia con su supuesta renuncia a "MasterChef Celebrity 2", trascendió un fuerte conflicto entre el mediático y la producción del reality culinario.

Según Ángel de Brito, el joven le hizo un insólito pedido a los productores del programa y eso desencadenó en una dura interna: "Se habló mucho de la renuncia de Alex Caniggia a MasterChef. ¿Qué es lo que pasa con él? Lo que pasó puntualmente fue que él tenía que ir a una grabación y pidió que le aseguren que ese día ganaba, que se quedaba en el concurso, que arreglen al jurado, que sino no iba. ¿Y qué pasó? El productor le dijo 'no vengas'. Y ahí él no fue. Todo esto lo van a desmentir de acá a la eternidad. Pero ese fue el conflicto".

Además, el conductor recordó en "Los Ángeles de la Mañana" que Alex había pedido lo mismo en el "Cantando 2020": "Esto mismo le pasó en el Cantando. No le aseguraron un resultado y se fue. Es inseguridad suya. Podría haber ganado el Cantando y, si sigue, podría ganar MasterChef".

Cabe recordar que Fabián Esperón, representante del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, había comunicado en sus redes que "la renuncia de Alex se hará pública en 15 días". Sin embargo, el protagonista del escándalo aseguró mediante un vivo en su cuenta de Twitch: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".