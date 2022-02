"Argentina, tierra de amor y venganza", " ATAV" para más facilidad, fue la historia de amor más vista del 2019 en el país. A raíz del éxito que tuvo, Adrián Suar ya se encuentra planeando la segunda temporada de la ficción que protagonizaron Delfina Chaves, Albert Baró, China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia y más actores.

En ese sentido, el actor, que también protagoniza "La 1-5/18" junto a Agustina Cherri y Esteban Lamothe, expresó que si bien ama el proyecto, no cree estar en condiciones para regresar a interpretar el personaje de Aldo Moretti o alguno de sus descendientes.

Gonzalo Heredia y la China Suárez en " ATAV".

“Hasta el público masculino se enganchó con la historia. Había una mezcla de actores no conocidos y otras más conocidos, era interesante el contexto histórico y los libros estaban muy bien escritos. Fue una conjugación explosiva”, comenzó Heredia en diálogo con "Implacables".

.

Para sorpresa de todos, el novio de Brenda Gandini manifestó no estar seguro de volver al proyecto, el cual se desarrollaría en la década del ´80: “Si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente”.

Y cerró sobre la posibilidad de reincorporarse al proyecto de Adrián Suar: “No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé súper bien. Polka es mi casa pero todavía no hablaron conmigo”.

