Si bien se pensaba que el Wandagate ya estaba llegando a su fin, el escándalo suma un nuevo capítulo. Después que saliera a la luz la entrevista exclusiva que tuvo la China Suárez con Alejandro Fantino, la actriz habría decidido enviarle un mensaje de "despedida" secreto a Mauro Icardi.

Aunque la China no reveló cómo quedó el vínculo con el futbolista, y ni él ni Wanda Nara quisieron mencionarla en su entrevista con Susana Giménez, Juan Etchegoyen reveló que los ex amantes habrían vuelto a hablar en el mes de octubre.

La China Suárez le envió un mensaje a Mauro Icardi para "cerrar".

“Me dicen que la China aparentemente decidió escribirle un mensaje a Icardi después de la nota con Fantino. Cómo para darle punto final a esta historia”, comenzó el conductor de los Mitre Live para dar detalles de la última charla entre Suárez e Icardi.

“Esa conversación habría sido en tono tranquilo y amable. Todo esto se fue de las manos le habría dicho. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa", detalló el periodista y agregó que la actriz cerró melancólica: "Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”,

Ante las palabras de la China, el futbolista del PSG no se habría disculpado y le habría dicho: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

