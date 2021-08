Lionel Messi cerró una etapa de 21 años en el club de fútbol catalán Barcelona y aceptó un nuevo contrato en el París Saint-Germain, razón por la que se debe mudar a Francia junto a su pareja, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos Mateo, Thiago y Ciro.

Este nuevo ciclo significa que toda la familia debe instalarse en la capital francesa, aprender un nuevo idioma, los nenes comenzar en un nuevo colegio y adaptarse a las prácticas y costumbres del país.

En este contexto, Alex Caniggia se refirió a su propia experiencia durante su infancia con su papá, Claudio Paul Caniggia, quien tuvo una extensa carrera futbolística, por lo que tuvieron que mudarse muchas veces alrededor del mundo.

Mariana Nannis, Alex Caniggia y Charlotte Caniggia en Venecia, Italia.

En su nuevo trabajo como panelista en "Polémica en el Bar", el ex participante de "MasterChef Celebrity 2" recordó cómo se manejaba su mamá, Mariana Nannis, con el futbolista: “Mi viejo siempre le preguntaba a mi mamá qué iban a hacer y ahí arreglaban. A mí, la verdad, no me importaba. Y yo, enseguida, en un año te sé el idioma así que nos íbamos al toque”.

.

Además, el hermano de Charlotte Caniggia enumeró todos los idiomas nuevos que aprendió durante sus años en Europa: “Francés, alemán, todos los idiomas; y tengo amigos por todo el mundo. Fui a un colegio inglés”.

Después, el mediático de 28 años sorprendió al darle una inusual recomendación a los hijos de Messi y Roccuzzo: “¡Que ni vayan al colegio! ¡Ya fue! ¿Qué le importa? Total, es millonario. Les quiero hablar a ellos ¿Cómo se llaman? Escuchen Thiago, Ciro y Mateo: '¡Ni vayan al colegio! ¡ni vayan! ¡Si son re ‘millo’!”.

¡Mirá el controversial consejo de Alex Caniggia a los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo!