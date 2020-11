En la mañana de este martes, se conocieron increíbles detalles del nuevo departamento de Pampita donde se mudó con su pareja, Roberto García Moritán.

Según revelaron en "Los Ángeles de la Mañana", el nuevo hogar se trata de un triplex en el barrio porteño de Palermo cerca a la vivienda de Marcelo Tinelli. Además aseguraron que el ostentoso departamento cuenta con siete habitaciones, once baños y pileta privada.

.

Asombrada por las características de la vivienda, Graciela Alfano no pudo evitar expresar su opinión ante la novedad. Reincorporada al staff de panelistas del ciclo de Ángel de Brito lanzó un escandaloso comentario sobre Pampita y su familia.

Luego de que su compañera Maite Peñoñori aseguró: "Hay algo que me intrigó. Los baños... tienen once", la exvedette observó: “¿Cuánta caca hacen, no? Porque realmente...”.

La ocurrencia de la diva hizo tentar al resto de las panelista y hasta de Brito reaccionó. "Bueno, pueden hacer pis también o maquillarse, pueden hacer de todo", aseguró el conductor.

Mientras que Andrea Taboada agregó: "Cuando Maite dijo 'siete baños', yo pensé en el presupuesto de los artículos de limpieza". Finalmente, fiel a su estilo, Yanina Latorre cerró picante: "Les sobra plata".