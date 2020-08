Luego de que Nicole Neumann revelara que tiene coronavirus, Mica Viciconte utilizó su cuenta de Instagram para subir una producción de fotos ultra hot.

La panelista lució un body transparente en color negro y posó súper sensual. "Para ser feliz hay que conocerse, comprenderse y aceptarse", escribió la pareja de Fabián Cubero. Pero lo que más llamó la atención fue que no tenía pezones y sus seguidores la acusaron de editar excesivamente las fotos.

"¿No tenés pezones? Aflojale al Photoshop", "Es la mujer sin pezones", "No tiene pezón, mucho fotoshop", fueron algunos de los comentarios de los usuarios que notaron el detalle. Posiblemente Viciconte haya tomado esa decisión para que Instagram no le censure la imagen, ya que no permite que las mujeres muestren sus pezones. Incluso varias mujeres comenzaron un movimiento llamado "#FreeTheNiple" (Liberen al pezón) para que cambien las reglas.

