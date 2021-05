Luego de recibir días la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, Ricardo Darín disfruta de un gran momento donde se encuentra centrado en sus próximos proyectos. Entre ellos se encuentran hacer una gira por España y una nueva película junto al director Santiago Mitre. Además, este año será presidente del jurado de los Premios Konex.

“Mejor no puedo estar, dado el contexto, no se puede estar mejor. Tengo la ventaja de que vengo medio loquito desde hace rato, entonces no noto la diferencia”, bromeó al ser consultado por la periodista Marcela Coronel en su ciclo radial "Mientras tanto" sobre cómo transita la pandemia en este momento.

.

“Nunca tuvimos esa ansiedad por la vacuna, entendiendo que había mucha gente adelante nuestro con verdadera urgencia, por las edades y problemas preexistentes. Lo único que hice fue intentar meterme en la página de vacunación de Uruguay con Florencia (su pareja), tenemos una casa y somos residentes allá. Nos quisimos anotar”, opinó sobre el plan de vacunación que se viene llevando a cabo en nuestro país y en paises vecinos como Uruguay.

Y agregó: “A ella la página se lo aceptó y a mí no. Tampoco enloquecí, hice un par de averiguaciones a ver qué estaba haciendo mal. A ella le dieron hoy un turno para el domingo, lamentablemente no lo podemos cumplir porque no hay forma de viajar. Y en ese interín surgió que Buenos Aires estaba anotando para el rango de mayores de 60 años. Me llegó unos días después, y fui”.

“Los tres primeros días no podía salir de la cama, ahora estoy perfecto”, detalló sobre los síntomas que presentó tras recibir la primera dosis de la Sputnik V.

Uno de los lugares donde se desató el conflicto entre Rivas y Darín fue la obra "Escenas de la vida conyugal".

Por otro lado, el actor se refirió a las declaraciones de Oscar Martínez, quien recientemente aseguró que la Argentina es un lugar “tóxico”. “Yo lo respeto. Ésta es una era difícil. Oscar es un tipo que siempre tuvo una mirada crítica. Es un gran actor, todos sabemos, pero como hombre, como persona, y la pregunta que me hago es en qué momento de la vida lo sorprende esta situación, y me pregunto por qué no tiene derecho a estar en otro lugar. España es un lugar que se le ha dado bien a él. Las cosas que dijo son muy respetables”, sentenció.

A tono con la charla, Darín también habló de Érica Rivas, quien lo acusó de "maltrato personal y profesional" en 2018. No obstante, el artista separó aquella situación de su rol como jurado de los Premios Konez ya que Rivas se encuentra entre las figuras nominadas al mayor premio en la categoría: el Konex de Brillante. Al respecto consideró: “¿Cómo iba a primar una cuestión personal? Es innegable el aporte de una actriz de su tamaño en la última década. Y es al revés, podría leerse algo personal si no hubiera estado. Todos coincidíamos en que tenía que estar, ¿y si no estaba?”, concluyó dando pie a las posibles polémicas que podía significar su exclusión de la terna.