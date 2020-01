La mala onda entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin desde que se separaron hace casi tres años. La ex pareja mantuvo varias discusiones públicas y legales, principalmente relacionadas a Mica Viciconte, novia del futbolista, y la exposición de sus hijas.

Durante los últimos días del año volvieron a protagonizar un nuevo escándalo luego de que Cubero le reclamara a Nicole dos millones de pesos por la venta de la casa familiar. Sin embargo, la modelo sorprendió en las últimas horas al dedicarle un inesperado elogio a su ex.

.

La panelista de "Nosotros a la mañana" reveló que durante el año pasado se puso como objetivo poner límites emocionales. "La falta de amor propio hizo que permitiera algunos abusos emocionales. Lo que más trabajé este año es la idea de que vos le instalás tu valor al otro cuando aprendés a decir que no, cuando te animás a poner límites, cuando decís: 'Esto no está bien para mí y no lo voy a tolerar'", aseguró en diálogo con revista Hola!.

Al ser consultada si se refería a Cubero, Nicole respondió de manera contudente: "En ese sentido no tengo nada que decir sobre Fabián. Siempre fue un marido y un padre maravilloso".