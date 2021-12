Después de casi dos años de pandemia en el que el mundo de la televisión se vio paralizado, Adrián Suar volvió al ruedo con la gran producción nacional que se emite en El Trece, " La 1-5/18", y se volvió un éxito entre los televidentes.

Si bien la historia principal es la de Lola, Bruno y el Padre Lorenzo, interpretados por Agustina Cherri, Gonzalo Heredia y Esteban Lamothe, los demás actores también se están luciendo y una de ellas es Ángela Leiva, quien en su primer trabajo como actriz, recibió todos los elogios por su papel de Gina.

"Estoy muy contenta y tengo muy buenas críticas. Le gustó mucho a Adrián Suar, que es lo más importante porque es el productor. Obviamente me encanta que al público también le guste, pero en este caso donde no es mi área, saber que le gusté a la producción me reafirma que voy por buen camino. Y el público se enganchó y me dicen que soy buena como actriz. Es muy loco todo y me pone muy feliz", destacó en diálogo con Clarin.

Gonzalo Heredia y Ángela Leiva en " La 1-5/18".

Sin embargo, la ex participante de "ShowMatch: La Academia" dejó a todos con la boca abierta al revelar un dato inédito sobre quién iba a ser su compañero de escena, que terminó siendo el esposo de Brenda Gandini: "Sabía que iba a ser la hermana de Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia, que al principio lo iba hacer Esteban Lamothe, un detalle que no todos saben".

Y cerró sobre la relación "incestuosa" de su personaje: "Ella se iba a enamorar de su “no-hermano” y no pensamos que iba a tener tanta participación, pero desde el primer mes de rodaje me encontré grabando todos los días más de seis horas".