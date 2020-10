Andrea Rincón reapareció este viernes en televisión para acompañar a Jey Mammon y Carla del Huerto en la ronda de tríos en el " Cantando 2020". No obstante, su presencia significó el reencontrarse con Moria Casán, jurado del certamende canto, luego de los fuertes cruces que protagonizaron en "ShowMatch" en 2014.

Recordemos que la relación de amistad entre la actriz y la conductora se quebró luego de la One tildara de "desagradecida" a la ex "Gran Hermano" por no haberle dado una parte de lo que ganaba en el "Bailando" como retribución a la ayuda que le dio la diva ortomolecular para entrar a la competencia de baile. En aquel momento, Andrea había denunciado que Moria le exigió un porcentaje importante de su cachet.

.

Sin embargo, el tiempo pasó y ambas volvieron a verse las caras seis años después. "Desde el primer momento noté que la tensión se llamaba Moria Casán porque la señorita anuncia como que en el pasado, muy atrás... Hoy es día de hoy, pasado no importa, hoy yo santa Moria, arriba, muy elevado, pasado se fue", lanzó picante la jurando cuando le tocó el turno de dar su devolución.

“Yo a la señorita Rincón, ¿cómo le va? Nunca más le dije ni Andrea ni Rincón. Entre mis amigos, le digo ‘La Iglú’". ¿Qué significa eso? Hay un cuentito que contaban los cómicos en el teatro, muy tierno, súper naif, que decía que un esquimal estaba viviendo en un iglú y le preguntó al papá: ‘¿Qué es un rincón?’ Chiste”, relató pícara la "bastonera" del jurado del ciclo.

Y advirtió: “Me sorprendió al principio que había toda una tensión, que estaba más puesta en mí, a ver qué digo o si nos peleamos. Me parece re vintage y re atrás, pero es lógico porque me conocen”.

.

Por su parte, la actriz optó por no dar muchas declaraciones para evitar conflictos y solo remarcó que había ocurrido “hace muchos años”. “Fue hace muchos años y había una no sé si amistad, no sé cómo llamarla, pero creo que sí, que en un momento fue amistad”, reforzó Moria.

“Me tienen como una especie de mamá, entonces hay una especie de posesión y después hay una especie de celo. Se mezclan un montón de cosas. Y la verdad es que yo soy la mamá de Sofía Gala, nada más, y la abuela de Dante y Helena”, concluyó tajante.