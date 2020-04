El programa "Unidos por Argentina" que se emitió el domingo en todos los canales de aire tuvo como objetivo recaudar fondos para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Más allá de las buenas intenciones, el evento no le escapó a la polémica y, casualmente o no, Carolina "Pampita" Ardohain pasó un mal momento.

Entre los conductores del show especial estuvieron los más importantes de la televisión: Marley, Verónica Lozano, Guido Kaczka, Ángela Lerena, Alejando Fantino, entre otros, a los que se sumó Pampita durante la noche.

A ella le tocó presentar el segmento en el que a través de un video, varios deportistas reconocidos de nuestro país dieron su apoyo y brindaron un mensaje concientizador. "Los deportistas no se querían quedar afuera, y este saludo especial, prepararon", dijo la modelo.

Gabriela Sabatini, Leo Messi, el "Chino" Maidana, Luciana Aymar, Kun Agüero, Martín Palermo, y el "Pato" Filliol fueron los elegidos para el mensaje grabado, en el que también participó Juan Mónaco, ex novio de la conductora.

"Ya tendremos tiempo de disfrutar de la familia, de amistades... Hoy la mejor manera de ganar este partido es quedándonos en nuestras casas. Donar algo de dinero, aunque sea muy poquito, al final del día termina siendo un gran aporte", fue la parte que le tocó decir al tenista.

De esta forma, con la casualidad como peor enemiga, Pampita volvió a tener contacto con su ex. Si bien Carolina ahora está felizmente casada con Roberto García Moritán, seguramente no habrá sido un lindo momento para la jurado del Bailando, que no terminó su relación con el deportista de la mejor manera. Un error que podría haberse evitado.

¡Mirá el polémico video!