El programa de Jey Mammón suele estar caracterizado por un gran ambiente lleno de comedia y música. Sin embargo, cuando Dady Brieva visitó "Los Mammones", varios momentos de tensión se hicieron presentes frente a las cámaras.

"Hoy está hincha huev... como nunca Dady”, fue uno de los primeros comentarios que lanzó el músico en su programa de América TV. Mammón suele tocar el piano mientras que sus invitados cantan a su lado, pero cuando le advirtió de esto al actor, este tuvo una contundente respuesta.

Los actores se dijeron de todo frente a las cámaras.

“¿Por qué tocás el piano?”, quiso saber la figura de "Gasoleros". “Porque me gusta”, replicó el conductor, quien fue a un conservatorio para aprender música. “¿Y por qué no aprendés?”, picanteó Dady. El artista no se quedó callado y retrucó: “Ah. Además de humorista sos forr...”.

“¡No! Perón decía que no había cosa peor que un bruto con inquietudes. Bueno, lo que pasa es que a mí se me da por el charango… y después tengo un saxo. Sé tocar, pero no sé tocar bien, al menos no como yo quisiera”, se justificó el Midachi.

El actor suele ser duramente criticado por sus dichos.

“¿A vos te molesta no saber tocar bien el piano?”, siguió Brieva, a lo que Jey contestó: “No, porque toco bien”, insistió el exprofesor de catequesis. “¿Y leés música?”, agregó el entrevistado. “Sí ¿Algo más?”, volvió a responder el conductor. “Pero te molestaste”, manifestó el humorista. Picante, Mammón no se guardó nada: “Sí, claro que me molestó. Te lo estoy diciendo. ¡Toco bien el piano y me decís que toco mal!”.

“Lo que pasa es que yo a vos te tengo como a otra cosa. Como un comunicador que dice desde las tripas lo que siente”, razonó Brieva. Sin ir muy lejos, Jey afirmó: “Con el piano también se pueden decir muchas cosas”. El ex "Midachi" disparó: “Hasta ahora no te vi”.

“Dale bolud... Acordate que son ellos los que son se tienen que sorprender, no nosotros”. No muy divertido, Mammón decidió terminar con el cruce con su invitado: “Entonces dejá de sorprenderme”.