Luego de que Sabrina Carballo haya sido eliminada de "El hotel de los famosos", Chanchi Estévez decidió renunciar por el cúmulo de injusticias que él vivió dentro del reality de Pampita y el Chino Leunis. Es por esta razón que ambos están dando entrevistas exclusivas en El Trece.

El jueves 23 de junio, la actriz estuvo en "Socios del espectáculo" y habló sobre su relación actual con el DT de fútbol. Allí expresó lo mal que se sintió cuando su expareja la nominó y le pidió una charla ahora que ambos se encuentran fuera del complejo de Cañuelas.

.

"Le dije: 'Maxi, tenemos que hablar' y me dice 'Uy, que pesada ya te explique que esto es un juego'. No me importa, yo quiero tomar un café con él. No me importa el juego", comenzó diciendo Sabrina Carballo en primera entrevista que da luego de su eliminación de "El hotel de los famosos".

Asimismo, aclaró que ella nunca lo habría votado a el Chanchi Estévez a pesar de que él mandó a los integrantes de "La Familia" a que la nominen. "No me entra en la cabeza la estrategía que hizo para votarme y él me lo negó todo el tiempo", agregó la actriz.

El casamiento de Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez dentro de "El hotel de los famosos".

Por el momento, Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez no se volvieron a ver luego de haber salido de "El hotel de los famosos", a pesar de que sí mantuvieron conversaciones a través de chats. Mientras tanto, ambos se están acostumbrando a volver a vivir fuera del reality.

¡Mirá el video de Sabrina Carballo hablando de el Chanchi Estévez por primera vez luego de ser eliminada de "El hotel de los famosos"!