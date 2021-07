A pesar de estar atravesando un duro momento familiar tras la muerte de su papá, Jorge Carlos López, El Polaco bancó a su ex pareja y mamá de su hija Sol, Karina "La Princesita", en el conflicto judicial que tiene con sus ex músicos y productores.

“La verdad que es un tema delicado. La gente a veces se olvida de dónde salieron y esas cosas y de la mano que uno les da”, comenzó el artista en "Los Ángeles de la Mañana" después de dar, momentáneamente, un paso al costado en "ShowMatch: La Academia".

"No sé cómo es la mano, cómo son los problemas que tuvo porque específicamente no sé las cosas que pasaron. Pero es un bajón tener que pagar tanta plata. No sé ni la plata porque con los quilombos que tenía yo… Lo sé muy por arriba. La gente es muy ingrata”, agregó el cantante de cumbia.

El artista salió a bancar a su ex pareja por el revés judicial que sufrió.

El artista recordó que él también atravesó un momento similar: “Yo lo pagué, son cosas que pasan. Lamentablemente es así, uno trabaja para uno, tenés que estar. La gente es muy ingrata también. Tengo unos músicos espectaculares que están conmigo hace años y son más que amigos. Y también hay algunos que les di una mano y me dejaron tirado, pero esas son cosas que nos pasan a todos”.

.

“No sé cómo es la mano de Karina. Tiene que poner el pecho y darle para adelante, como hizo siempre”, cerró El Polaco con un sabio consejo para Karina "La Princesita" tras un revés judicial que la obliga a pagar millones de pesos a sus ex músicos.