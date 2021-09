A ocho años de la muerte de Ricardo Fort, sus familiares y fanáticos lo recuerdan y mantienen más presente que nunca. Su hijo Felipe es uno de ellos y, entre anécdotas y risas, sigue vivo con él. Por ese motivo es que el adolescente quiere implementar un proyecto en la fábrica de chocolates que heredó para cambiar el formato de una de las golosinas más populares.

Fue el propio joven de 16 años que dijo que desea realizar un cambio en uno de los chocolates más famosos de su empresa que se caracteriza por tener corazones. ¿Su idea? Reemplazar las frases románticas que aparecen en el interior del caramelo por los alocados dichos de "El Comandante".

"Quiero hacer un dos corazones con frases de Ricky", expresó Felipe Fort muy convencido y fascinado por la idea. Si bien no dijo cuáles serían las frases, los fanáticos del fallecido mediático especulan con que "Miami" y "Mamá cortaste toda la 'looz'" estén en las etiquetas.

Curiosidades de Felipe Fort

En una de las preguntas que le realizaron para un video de Youtube de "Pilo" le consultaron cuál era el recuerdo más loco que tenía con su papá. Divertido, Felipe contestó: "Estaba durmiendo, me levanta y me dice 'muchacho tenemos que irnos de viaje'. Y en dos segundos organizó todo un viaje de chicos con los de seguridad, yo y Gustavo y nos fuimos a Miami, Disney, Orlando".

Consultado por si manejó el famoso auto de su padre, se sinceró: "Manejé solo una vez el Roll Royce, es grande y complicado. No me gusta manejarlo, pero está bueno".

.

Por último, explicó que guarda los tapados de piel de Ricky en bolsas, aunque aclaró, entre risas, que no en las de basura. "Pero no los uso. No usen tapados de piel, está mal, sean veganos, coman vegetales. Yo no soy vegano pero ustedes tienen que serlo", cerró divertido.