Benjamín Vicuña celebró el cumpleaños de su hijo Beltrán, fruto de su relación con Pampita, en el hogar que comparte con la China Suárez y a través de sus redes sociales compartió una dulce foto familiar.

Sin embargo, horas después, su hijo mayor Bautista realizó un vivo en su cuenta de Instagram y dejó en evidencia la mala relación que tiene la pareja, quien espera su segundo hijo.

"A ver esto es así", se lo escucha gritar a Vicuña. Luego, Suárez le contesta: "¿Qué? Está toda húmeda la leña o ¿le tiraste algo?". Rápidamente el actor le advierte enojado: "Nos está viendo todo el mundo".

Y el pequeño se mete en la discusión y explica: "No me está viendo nadie papá". Aunque no todo terminó ahí ya que la China le respondió súper furiosa: "Peor es cómo me contestaste vos". Por supuesto que la transmisión se cortó pero muchos usuarios de las redes no tardaron en viralizar el video y hacerse eco de la polémica pelea entre los tortolitos.

Luego de una breve separación, a principio de año volvieron a apostar a su amor y tiempo después confirmaron la dulce espera.