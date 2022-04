Hace unos meses atrás, el Chyno Agostini reveló que había terminado su relación con Sol Raies. Frente a esto, él salió a hablar y dijo que ella le había sido infiel. Ante los dichos del hijo de Nazarena Vélez, ella se defendió y expresó que era mentira.

Sin embargo, el heredero de Daniel Agostini decidió seguir con la pelea mediática y habló con Juan Etchegoyen en "Mitre Live". "Me enteré lo que dijo mi ex pareja y la realidad es que no tengo que decir nada porque sé lo que soy, sé lo que fui y todo lo que hice yo realmente y lamentablemente me dolieron sus palabras porque fue una pareja que quise y valoré mucho en su momento", dijo el jóven.

Y agregó: "Yo no tengo absolutamente nada que decir, la gente de mi entorno sabe como soy y como te dije no fue nada fácil encarar mi vida solo, entonces es como que no pienso opinar de algo que para mí es efímero, si me dolió pero me parece cualquiera".

A pesar de la discusión y el malentendido que están pasando los adolescentes, los padres de él prefirieron mantenerse al márgen de lo que está sucediendo. Tanto la panelista de "LAM" como el músico no dijeron nada al respecto.

El Chyno Agostini junto a su mamá, Nazarena Vélez.

A pesar de que actualmente no está muy unido con su familia, siempre está presente en los eventos o reuniones familiares. La última vez que se los vio a todos juntos fue en el casamiento de Barby Vélez.

¡Mirá el video del Chyno Agostini hablando de su ex pareja y cómo fue su relación!