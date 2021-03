En plena pandemia de coronavirus el hijo de Nancy Pazos se fue de viaje de egresados a México y al regresar a la Argentina su resultado del hisopado confirmó que contrajo coronavirus.

El joven Nicanor Santilli Pazos estuvo junto a sus otros 43 compañeros de escuela de vacaciones en Cancún para celebrar su último año escolar. Pese a cumplir con todos los protocolos sanitarios para poder salir del país, al regresar se confirmó que todo el contingente padece de Covid-19.

El adolescente, hijo de la comunicadora y de Diego Santilli, ya había contraído la enfermedad y se había recuperado en agosto. Incluso, todos los chicos que viajaron se realizaron el test en el aeropuerto de México y les dio negativo, pero al arribar al país, otra prueba confirmó el contagio.

Así lo detalló la periodista en su cuenta de Twitter y contó: "Aislada por los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho porque él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados pero lo cuidaré, así que prefiero evitar cualquier descuido. Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos". Y hasta reveló que el caso de su hijo es el primer paciente doble que se da en la localidad de Pilar.

Aislada x los próximos diez días. Hijo Covid positivo. No soy contacto estrecho xq él se aisló desde que llegó enfermo de su viaje de egresados pero lo cuidaré así que prefiero evitar cualquier descuido.

Segundo #COVID19 de Nicanor en solo seis meses. A seguir cuidándonos — N��ncy P��zos (@NANCYPAZOS) March 12, 2021

Además Nicanor había estado con Covid en agosto. Así que encima es reincidente. El primer caso de doble contagio en Pilar. — N��ncy P��zos (@NANCYPAZOS) March 13, 2021

Luego de que trascendió la noticia, Pazos recibió algunas críticas en las redes sociales y no dudó en defenderse. "Soy humana. Tenia toda la ilusión. Cumplimos todos los protocolos y se fueron de viaje. Claramente no alcanzó. O los test mexicanos no son confiables. Porque si no hubieran dado negativo allá no estarían siendo problema para el país", remarcó.