A pesar de ser una de las figuras más grandes del medio argentino, Nacha Guevara siempre relató inhumanos detalles de su tortuosa relación con su mamá, Clotilde Badalucco. La reconocida bailarina reveló que vivió todo tipo de abusos, palizas, castigos y momentos junto a la mujer que ahora tiene 101 años.

Sin embargo, Ariel Del Mastro, primogénito de Guevara, contrarió las versiones de su mamá y habló del gran vínculo que mantiene con su abuela a pesar de los años. El director de musicales le brindó una entrevista a Tomás Dente para su ciclo "Vino para vos" en KZO y vivió un emocionante momento al recibir una inesperada sorpresa.

“No sé como madre, porque el otro día escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo, cosas que pertenecen a ellas y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa, estuvo, entonces yo la quiero mucho, el día que se vaya me va a doler un montón”, comenzó el hijo de Guevara sobre su abuela, quien hace poco fue vacunada.

“Ella estuvo muy presente conmigo, nos fue a visitar bastante cuando estábamos exiliados. Conmigo sobre todo, porque fui el primer nieto, fue afectuosa, contenedora. Ahora está muy grande y ya no se acuerda. También eso es muy duro, ver que nos vamos a convertir en eso, pero tiene 101 años y vive sola. Tiene una chica que la cuida y cree que es amiga mía porque no había manera de convencerla”, agregó muy emocionado.

No obstante, la verdadera sorpresa llegó cuando el conductor reveló que había un mensaje de su abuela: “Querido, ¿cómo estás? Estoy muy orgullosa de vos, tengo muchas ganas de darte un gran abrazo, desearte todo lo mejor en tu vida. Un abrazo, hijo querido”, manifestó "La Tata" en un corto video que pasaron en el programa. La reacción de Del Mastro: lágrimas.

¡Mirá el emocionante video de la mamá de Nacha Guevara!