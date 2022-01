Hace varios años, Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi, su ex marido y padre de sus hijos. Luego de su ruptura, la modelo lo denunció por violencia de género y maltrato hacia los menores. Por esa misma razón, fueron los mismos niños que declararon en contra de su papá.

El periodista Diego Esteves en "A la tarde" leyó las declaraciones juradas de uno de los menores y dijo: "Yo ya les conté que en la casa de papá me pasaron cosas malas". Su madre en su momento ya lo había mencionado, pero decidió no revelar lo sucedido para proteger a su hijo.

.

Ante los dichos de los niños, Contardi salió a dar una entrevista con la ONG, Infancia Compartida. Allí se lo ve llorando y acusando a la modelo de impedirle ver a sus hijos, Mateo y Rocco. Cuando la nota salió a la luz, a Prandi se le consultó si la había visto y dijo que no. "Para mí no es grato tener que verlo. Es una persona que me intimidó siempre, me hizo pasar un infierno, siempre le tuve miedo”, expresó en "Es por ahí".

Asimismo, los chicos dejaron muy en claro que no querían ver a su padre. "No lo quiero ver a mi papá, al menos por ahora. Por ahí cuando sea grande lo vea", dijo uno de los menores. Frente a su respuesta, la perito le preguntó si lo vería por videollamada y él volvió a negar.

Julieta Prandi y Claudio Contardi cuando eran pareja junto a sus hijos.

Además de relatar situaciones de violencia que vivió mientras estaba en la casa de su papá o cuándo los dejó en la calle mientras les tocaba pasar tiempo junto a él.

