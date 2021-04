Luego de llegar a instancias judiciales, la batalla mediática entre Beto Casella y Yanina Latorre alcanzó otro nivel ya que el hijo del conductor, Franco, opinó sobre la fuerte enemistad de su papá con la polémica panelista.

“Con mi viejo hemos tenido una relación bárbara desde que tengo memoria. Nos une mucho un vínculo estrecho con el fútbol. No somos tampoco fanáticos violentos ni agresivos, pero somos hinchas de River. Ese vínculo fue el primero que nos empezó a unir muy fuerte. Un vínculo de amistad fue. Mi viejo cumplió un rol de papa y de hermano mayor. Yo lo siento así. A veces en la familia se forman vínculos estrechos sin querer”, consideró en diálogo con Ulises Jaitt para "El show del espectáculo".

Y agregó: “Que mi papa sea una persona pública siempre fue un beneficio en mi vida. Fue algo positivo. Siempre cuando me preguntan sobre eso, lo que contesto es que el recuerdo que yo tengo fue caminar por la calle y que siempre lo reconocieran. Era caminar por la calle y que le pidan fotos, autógrafos y abrazos. La verdad que siempre fue un buen recuerdo. Nunca lo padecí. Es un tipo muy querido mi papá”, destacó el joven que trabajó junto a su papá en "Bendita".

Franco habló sobre su relación familiar y profesional con Beto Casella.

En la misma línea, se refirió al tiempo que compartió trabajo con su padre en El Nueve: “Yo trabajé en 'Bendita' y estuve ahí adentro, y la verdad es que 'Bendita' te suma años de vida. Porque te hace reír. Y la risa te fortalece los órganos. Con 'Bendita' me pasó eso. Yo creo que nunca se metieron con cuestiones personales de alguien. Hay ciertos códigos que está bueno que se cumplan en la televisión”.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro rotundo cuando el joven se refirió al enfrentamiento entre Beto y Yanina: “Esta bueno que pasen cosas como la pelea de papá y Yanina Latorre para que puedan movilizar la tele. Creo que es divertido. De eso se trata un poco la televisión. Y más la Argentina que por ahí tiene esa clase de negocio. No me parece mal, porque no hubo ningún enfrentamiento. A mí me encanta lo que hace Yanina, es una mujer que se nota que tiene muchísimo talento y potencial. Lola, la hija, también tiene mucho potencial. Y yo soy fiel admirador de Diego. Para mi si no es el mejor comentarista argentino pega en el palo”, expresó convencido.

Yanina Latorre y Beto Casella se enfrentaron por primera vez en 2013.

“Hay ciertas cosas que por ahí yo al ser el hijo no me entrometo. Yo quisiera que tanto con Yanina como con cualquier otra persona, las relaciones fueran diez puntos. Pero también entiendo que uno no puede estar bien con todo el mundo. Es parte de la humanidad. Si Yanina tiene que decir algo en contra de mi papa, tendrá sus razones. Es una mujer con mucho potencial, por algo está sentada donde está sentada”, analizó sobre el rol que ocupa la panelista en "LAM".

Y cerró con una picante propuesta: “Deseo con todo mi corazón que algún día se puedan llevar bien. Lo que más quisiera es que algún día se puedan dar un abrazo. De corazón lo digo. Me parece una mina súper admirable. Imagínate algún día verlos hacer un programa juntos”.