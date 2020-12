Otro escándalo para la Mona Jiménez, quien después de despedir a todos sus músicos y atravesar el reclamo millonario de una hija que reconoció a prinicipio del 2020, ahora se vio acusado por su hermano Luis Guilllermo de descuidar a su mamá, Esilda Rufino Santillán, internada en un asilo para gente mayor.

"Esta es mi madre, está en un geriátrico, la pobre, sufriendo mucho y yo no me puedo hacer cargo. Teniendo un hijo muy famoso que no la va a ver ni nada. Quiero que me ayuden a compartir esta historia para que llegue a Carlos Jiménez", escribió el hermano de la estrella del cuarteto en Facebook.

El triste pedido de ayuda del hermano de la Mona Jiménez.

A pesar del llamado de atención que hizo Luis Guillermo en las redes, La Voz del Interior aseguró que la razón detrás del distanciamiento en la familia fue la detención del hermano del artista por tenencia simple de estupefacientes.

A la Mona Jiménez siempre se lo vio muy cariñoso con su mamá. La última vez que se los fotografió públicamente fue en el 2018 durante un show del cuartetero.