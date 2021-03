Pampita atraviesa un gran momento personal y profesional: regresó a la pantalla chica con su ciclo y se encuentra en la dulce espera de su beba, fruto de su amor con Roberto García Moritán.

Hace poco, la modelo se mostró feliz celebrando el cumpleaños de su hermano Guillermo Ardohain y compartió fotos del festejo en sus redes. Si bien tiene más hermanos, la conductora siempre suele mostrarse muy cercana al odóntologo ya que mantienen un gran vínculo.

En una entrevista, el joven se refirió a la relación con su hermana y destacó que ambos pasaron por dolorosos episodios a lo largo de sus vidas: "Pasamos muchas cosas difíciles juntos y siempre estuvimos ahí para darnos ese abrazo y ese empujón tan necesarios. Papá murió cuando éramos chicos y eso fue un golpazo para todos... Y ni hablar cuando pasó lo de Blanquita".

Además, recordó que en 2012 ayudó a Pampita tras la muerte su primogénita, fruto de su ex relación con Benjamín Vicuña: "Me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro y, obviamente, ella también para mí".

.

Por último en "¡Hola! Argentina", Guillermo describió a Carolina con tiernas palabras: "Es muy compañera, sabe escuchar, me da los mejores consejos y siempre tiene la palabra justa. También me va a decir eso que quizás yo no quiero escuchar, pero lo hace con tanto amor que te cae bien. ¡La amo! Es tan importante saber que nos tenemos".