Jimena Barón es una de las figuras del momento, gracias al éxito que despertó luego dejar de lado su carrera como actriz y dedicarse a la música. Sin embargo, no es la única artista de su familia. Su hermano Federico es actor hace 20 años.

"Una desventaja de ser su hermano es que no me conocen tanto la carrera a mí y yo laburé desde chiquito. Arranque en ‘Agrandaditos’ e hice miles de programas y películas. No soy famoso, pero tengo una carrera", aseguró Federico en diálogo con "El Show del Espectáculo", conducido por Ulises Jaitt por AM 1300 La Salada.

Su hermana no sólo está en boca de todos por su presente laboral, sino también por sus romances y su exposición en las redes sociales. A la hora de elegir a su ex cuñado favorito, Federico sorprendió al decir que fue Daniel Osvaldo, a quien Jimena siempre acusó de violencia de género.

"Daniel Osvaldo es un tipo divino. Me cayó muy bien, me regalaba entradas para ver a Boca. Es parte de la familia. Después, de los touch and go que tuvo puedo decirte que Delpo me cayó bárbaro, re copado", detalló el actor.

Sobre las denuncias públicas que hizo Jimena sobre el padre de su hijo, Federico aseguró: "Ella nunca estuvo en peligro. Por lo que me contó, siempre fueron gritos. Una pareja viste como es. Si te metés, es para quilombo. Nunca sentí que estuviera en peligro ni mucho menos porque sino uno se acerca y trata de ayudar. De privarse de hacer su laburo, quedarse en la casa, era más por ese lado". Y agregó: "Es así ella. A Delpo también medio que lo bardeó. A Delpo pobre.Yo a él lo banco mal. Es un tipazo. Así como lo ves, es. Perfil bajo, relajado, tranquilo".

Por otro lado, también se refirió a Mauro Caiazza, última pareja formal de su hermana: "Se la creyó un poquito. Se subió a la patineta de la fama. Medio banana. ¿Qué sos Mc Fly? Medio que se agrandó. Aparte mi hermana lo hizo famoso".