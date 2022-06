Algunas semanas atrás se conoció que Chano Charpentier tuvo una recaída y fue trasladado a la clínica psiquiátrica Avril, donde seguirá el tratamiento de rehabilitación. A los pocos días, su madre, Marina, habló en el senado sobre la difícil situación que atraviesa su hijo y la necesidad de que se hagan modificaciones en la Ley de Salud Mental y Adicciones.

.

A raíz de la nueva intervención médica que tuvo el ex líder de Tan Biónica, otro de los familiares que habló del estado de salud del artista, fue su hermano, Bambi Moreno Charpentier, quién también se dedica a la música y fue su compañero en popular banda.

En principio, Bambi recordó lo que fue la icónica presentación de Chano en el Luna Park, el 4 de noviembre el año pasado. "Para nosotros no era solamente lo que estaba sucediendo esa noche después de lo que había pasado con él, sino que es un día que es casi como una fecha patria para los biónicos. Yo iba a ir a cantar de forma acústica, nos habíamos juntado un día o dos días antes, en los cuales no pudimos cantar nada, porque solamente llorábamos. Fue muy emocionante: cada vez que empezábamos una canción, los dos nos quebrábamos", reveló.

Chano Charpentier y Bambi Moreno Charpentier cantaron juntos en el Luna Park el año pasado.

Luego, el músico indicó que decidieron subirse al escenario sin un plan armado, y que la presentación en vivo que hicieron fue espotánea. "Poner nuestras voces juntas tiene como una sonoridad que representa una energía que para mi excede todo lo que pueda pensar o razonar", señaló en diálogo con el periodista Ezequiel Ruiz en Infobae.

En cuánto al reciente episodio que vivió Chano, el cantante expresó: "Son días muy particulares para nosotros como familia y para mí en lo personal. No es algo nuevo ni es algo que no se sepa. Es una situación y una problemática que tiene su historia (...) Creo que es imposible no empatizar con una madre en pleno dolor, en plena angustia".

Tras recordar el fuerte testimonio que dio su madre ante la prensa, Bambi destacó que el apoyo de los fánaticos a través de las redes para su familia fue inmenso.

El hermano de Chano, Bambi Moreno Charpentier, habló sobre la nueva internación de su hermano.

Sobre el estado actual de su hermano, Moreno dijo con la voz quebrada: "Yo creo que Chano está, en este momento, en el mejor lugar en el que podría estar, que es haciendo algo para estar mejor".

Hacia el final, explicó que él prefiere transitar este duro momento a puertas cerradas. "Tengo un proceso que es más privado, más interno, porque también son muchos años y es mucho el dolor que cargamos como familia. Estamos hablando de una de las personas que yo más amo en el mundo, con la que he compartido prácticamente todo, desde que nací", concluyó.

