En noviembre de 2019, fue Cecilia "Caramelito" Carrizo quien reveló todos los detalles de la batalla que estaba atravesando su hermano Martín con la Esclerósis Lateral Amiotrófica y comenzó una campaña para recaudar $6 millones de dólares para el tratamiento necesario que se lleva a cabo en Estados Unidos.

Ahora, el baterista, quien se encuentra radicado en Miami, participó de una entrevista junto a Matías Martin, en su programa "Basta de Todo", y relató cómo está viviendo ésta travesía durante la pandemia y habló sobre su nuevo emprendimiento que lo ayuda a pagar los gastos.

Martín y "Caramelito" Carrizo

"Esto que tengo es muy violento. En un momento, el músculo empieza a fascicular y termina desapareciendo", expresó por escrito el artista a través del conductor.

"En un momento el músculo empieza a fascicular y termina desapareciendo. Un día mío es larguísimo. Incluye viajes, unas 400 inyecciones... ¡Estoy hecho un colador!", explicó sobre el ELA (Esclerósis Lateral Amiotrófica) y el tratamiento que realiza en la actualidad.

.

A pesar del dolor que lleva esta enfermedad, Carrizo nunca fue negativo al respecto: "Jamás me pregunté por qué a mi, con todo lo bueno que me pasó en la vida eso no cabía; me pregunté para qué. Creo que detrás de todo este sufrimiento hay una misión, que tiene que ver con los que vienen después".

El artista se encuentra radicado en Miami para continuar con su tratamiento

Para poder afrontar los gastos del procedimiento médico, el exbaterista del grupo A. N. I. M. A. L. diseñó una colección de remeras con distintas etapas de su carrera, ya sea su paso con Gustavo Cerati o el Indio Solari, y las vende. "Él quiere devolver algo, sentir que le está dando algo al que lo ayuda. Al que no le alcance para comprar una, todavía puede colaborar aunque sea con un peso", terminó el periodista de "Metro".

¡Mirá el video de Martín Carrizo!