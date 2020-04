Al igual que sus colegas, en tiempos de cuarentena obligatoria, Miguel Ángel Rodríguez vive la incertidumbre de no saber cuándo podrá volver a trabajar, aunque entiende que su profesión será una de las últimas en retomar sus actividades.

En charla con TNT Sport, el actor contó que hay gente que le pide que vuelva a hacer imitaciones. "Pero no sé cómo podría hacerlas después de tanto tiempo. Las imitaciones me dejaron a mí. Gustavo Yankelevich fue mi gran mentor, me ayudo mucho, junto con Marcelo, en Los Rodríguez. 'No sé a quién estás imitando, pero me divierto mucho', me decía". Y contó más detalles de esos años a pura adrenalina.

"Arrancamos con una preproducción muy grande, eran 200 personajes para que la gente de arte desarrolle las prótesis. Éramos como una heladería, teníamos todos los gustos, aunque después quedaban 20 en cada programa", recordó. "Lógicamente que había cosas que no me gustaban y las hacía por obligación. Por ejemplo, Tinelli no me terminaba de salir bien. Era un Tinelli medio gordo, el mío, con mi físico muy distinto, más la prótesis, no daba. Pero a la gente le encantaba, me lo decían todo el tiempo en la calle. Lo de Minguito a muchos les molestó. Yo lo encaré porque me pareció que era muy interesante, lo estaba haciendo en teatro y Yankelevich me pidió que lo haga en tele", agregó.

Con tiempo para pensar en los próximos pasos a seguir, reveló que le gustaría dirigir teatro. "Anda dando vueltas por mi cabeza esa idea, la verdad que me gustaría mucho". Acerca de sus colegas, elogió a Beto Brandoni. "Yo copié muchas cosas de él, la pausa, el cambio de ritmo; para mí es uno de los mejores actores en el mundo, un tiempista como pocos. Trabando en equipo así, creo que podría dirigir", manifestó.

Días antes, en el ciclo radial "De caño vale doble", cuando fue consultado acerca de las versiones que colocan a los inicios de la pandemia en una sopa de murciélagos, Miguel Ángel se expresó de manera vehemente: "Es muy difícil creer que, del otro lado del mundo, un chino comió un arrollado primavera vencido. Yo no creo, me cuesta mucho, hace cinco mil años que comen bichos y no les pasa nada. ¿Justo ahora les pasó? ¿Y Marley? Comió todos los bichos, sigue vivo y está perfecto. No me entra en la cabeza",

"Tengo la sensación de que están las riendas tomadas correctamente, ganamos un poquito con la posición geográfica de Argentina, porque todo tarda más y a veces eso conviene. Me parece que el gobierno y el Estado están haciendo las cosas muy bien y ojalá que lleguemos a buen puerto, que haya la menor cantidad de contagiados y de víctimas posibles", dijo.

Por último el reconocido actor habló acerca de su cuarentena obligatoria compartida junto a su hijo menor Felipe. "Está todo el día componiendo, así que me inunda la casa con su música, creo que el arte nos está llevando adelante", finalizó.