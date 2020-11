Con 44 años, Pablo Eduardo Rodríguez tiene cuatro hijos a los que tiene que alimentar y cuidar. Como a muchos, la pandemia lo afectó en el ámbito laboral y por eso decidió empezar a trabajar como delivery. Sin embargo, en uno de sus últimos viajes de repartos, le robaron la moto ¡por tercera vez!

El caso llegó a los medios de comunicación y tuvo mucha trascendencia. Tanto es así que la historia de Pablo llegó a la propia Susana Giménez. Consternada por la situación, la diva de los teléfonos decidió tomar cartas en el asunto y buscar la manera de ayudarlo para que pueda seguir trabajando.

Muchas gracias @Su_Gimenez por decidir ayudar a Pablo con una moto nueva después del asalto que sufrió. Para él la moto es esencial para poder trabajar. Gracias @telefenoticias @telefe por visibilizar realidades de #elpaisqueespera con @Cris_noticias y @barilirodolfo pic.twitter.com/9gTi6mQ3xS — Guillermo Panizza (@guillepanizza) November 3, 2020

Pablo estaba junto a su hija de 18 años cuando dos motochorros lo acorralaron en el cruce de las calles Monroe y Darwin, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Lo obligaron a entregar el vehículo y en menos de treinta segundos le arrebataron el esfuerzo de cuatro años. "Me da mucha bronca, porque cambié el seguro que tenía por otro mejor, con rastreo satelital, y esta es la tercera moto que me roban en cuatro años", relató. Aunque, horas después, le llegó una gran noticia que le alegraría el día.



Luego de que el video del robo se difundiera en los noticieros, el periodista Guillermo Panizza comunicó en su cuenta de Twitter: "Gracias Susana Giménez por decidir ayudar a Pablo con una moto nueva después del asalto que sufrió. Para él la moto es esencial para poder trabajar". Consultado sobre el accionar de la conductora, Rodríguez aseguró que ya fue contactado por la asistente de la diva: "Me llamaron y me pidieron los datos para poder darme una nueva moto. No lo puedo creer. La verdad es una alegría inmensa".



"Me dijeron que la idea era que fuese un gesto anónimo, pero como trascendió la información en las redes sociales, quedó a la vista que se trata de Susana", reveló sorprendido, todavía sin poder creer que conmovió a la presentadora televisiva con su historia.