Un viaje gastronómico se vivió este martes a la noche en " MasterChef Celebrity". Los participantes del certamen de cocina tuvieron que realizar diferentes platos extranjeros. Brasil, Italia, Perú, España, Francia y Venezuela fueron las naciones que a las que se les rindió homenaje en esta ocasión.

No obstante, la gala también tuvo sus momentos de tensión. La responsable de que se despertaran cortocircuitos con algunos de sus compañeros fue Rocío Marengo. En primer lugar, la modelo se mostró molesta por ser elegida por Sofía Pachano para estar en su equipo y, en segundo, cuando no quiso cambiarle el país obtenido a Iliana Calabró. "La verdad que en ningún momento pienso que me puede elegir porque Sofi todo el tiempo me tira para abajo", reclamó Rocío.

A Marengo le tocó Italia, país del cual Calabró es experta en sus recetas. Antes de poner "manos a la obra", Iliana le pidió a su compañera de equipo si podían intercambiar paises, ya que a ella no conocía las clásicas arepas de Venezuela que le tocó hacer. "Nunca en mi vida comí", reveló sincera ante la consulta de Donato de Santis sobre si alguna vez hizo arepas. "¿Por qué no cambiaron bandera?", indagó el chef y ella acotó: "¡No me la quiso cambiar!", exclamó en relación a que Rocío no le cambió la bandera por la de Italia para así poder hacer el risotto con hongos.

.

"Claramente para mí era lo más lógico. Una italiana que haga un risotto", agregó picante Analía Franchín en el backstage del reality de cocina.

A la hora de las devoluciones, el jurado fue muy crítico con el risotto de Marengo ya que le faltaban ingredientes y hubo algunos errores en la ejecución de la preparación. Por otro lado, felicitaron a Calabró por haber logrado un buen resultado en las arepas a pesar de no conocer dicho plato.

De todos modos, no dejaron pasar el conflicto dentro del equipo e incluso le cuestionaron a Boy Olmi, capitán del grupo, por no tomar la drástica decisión de cambiarle las banderas a sus compañeras para beneficiar al equipo.