Luego de su separación con Facundo Ambrosioni, Morena Rial ya tendría quien la consuele durante la cuarentena obligatoria. Se trata de Bryan Bentaberry, con quien pasa las madrugadas intercambiando mensajes y hasta hacen vivos en Instagram.

El joven tiene 23 años, está soltero y es lateral derecho de Cerro en Montevideo, Uruguay. A través de sus redes sociales comparte fotos en el club, pero también su costado más sensual.

.

Desde que se separó, Morena le pone "Me Gusta" a todas sus publicaciones y hace unos días mostró una foto de la videollamada que realizaron a altas horas de la madrugada mientras su hijo Francesco dormía.

Según fuertes rumores, More y Bryan no tendrían conversaciones típicas de amigos sino que todos los indicios marcan que se trata de algo más. Aunque el confinamiento y el cierre de fronteras por el coronaviris impide que estén cerca físicamente, ¿se aproxima un nuevo romance en la vida de More?

¡Mirá las fotos del futbolista que conquistó el corazón de More Rial!

Bryant Bentaberry, el amigo de Morena Rial.

¿El nuevo candidato de More?