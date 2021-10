En el marco de la polémica ruptura de Wanda Nara y Mauro Icardi, escándalo en el que se confirmó que la China Suárez intentó seducir al futbolista mediante comprometedores mensajes, varios famosos fueron incluídos en la historia como los posibles amantes de la actriz.

Luciano Castro, Gonzalo Heredia, el músico Sebastián Yatra y el futbolista Rodrigo De Paul fueron algunos de los hombres que fueron vinculados románticamente con la actriz, razón por la que se habría separado de Benjamín Vicuña.

En ese sentido, en diálogo con Flavio Azzaro, conductor de Crónica HD, el futbolista de la Selección Argentina de Fútbol, desmintió la información de su supuesto amorío con la intérprete: "Sí boludo, se volvieron locos. No sé de dónde. No la vi en mi vida a la China. Por Francesca, mi hija, que no la vi nunca. No la conozco".

.

El nombre del deportista cobró más relevacia en torno a la polémica después que la periodista Mina Bonino especificara el equipo de fútbol en el que juega: "Hubo un error en el equipo. Hablé con Ángel de Brito, me dijo que el jugador implicado y no es de El Real Madrid, es del Atlético. No voy a decir más nada, miren el programa mañana".

¿Rodrigo de Paul estuvo con la China Suárez?

¡Mirá lo que dijo Rodrigo De Paul sobre su supuesto romance con la China Suárez!