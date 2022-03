La separación de Jorge Rial y Romina Pereiro desencadenó una feroz pelea entre el histórico conductor de " Intrusos" y sus dos excompañeros, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes revelaron insólitos detalles de lo que supuestamente sucedió entre la pareja.

Los nuevos presentadores de "Socios del Espectáculo", la nueva apuesta de El Trece, contaron que Rial estaría viviendo un romance con Alejandra Quevedo, una periodista de C5N. En ese sentido, el periodista salió a reprocharle la información falsa a sus excolegas.

"Todas son mentiras. Me da lástima porque saben cómo pienso. Sería bueno que levanten un teléfono y me pregunten. No es una venganza porque a mis amigos los elijo con inteligencia y ninguno de estos tiene inteligencia", comenzó en diálogo con " Intrusos".

.

Luego, se refirió al trato que mantiene con Pallares y Lussich y compartió una breve reflexión: "Ellos no son tipos que derrochan cordialidad conmigo. No tenés que ser generoso con los compañeros. Cuando hablan mal de vos significa que algo bueno le diste".

Y cerró más compasivo: "Seria bueno que ellos hubiesen hablado conmigo primero, pero no hay problema... ¡son las reglas del juego! Solo digo que ahí metieron una cosa que no estaba bien, y fue involucrar gente que no existe en mí vida. Se podría haber hablado pero entiendo que es el horario LAM entonces en el debut hay que tirar todas las cámaras al aire".

¡Mirá lo que dijo Jorge Rial sobre Adrián Pallares y Rodrigo Lussich!