Julieta Puente imitó a Ricky Maravilla en "ShowMatch: La Academia" y según ella, lo hizo para llevar sonrisas y alegría a los hogares argentinos. Sin embargo, el jurado no estuvo de acuerdo y defenestraron su graciosa actuación.

Ángel de Brito comenzó diciendo que la imitación le pareció "un suplicio" y agregó “Me encanta que estés acá, pero no encuentro qué decirte. Me pareció horrible. Hay que pensar un poco más la elección”. Por su parte, Pampita le dedicó unas palabras más bondadosas: “Se la jugó, pero estuvo bueno que salió de su zona de confort. A mí tampoco me convenció del todo”.

Jimena Barón apoyó a sus compañeros con una dura devolución: “Juli, ¿qué hacés? Me encanta el desafío, pero esto es una competencia. Vocalmente no pasó nada, para el cumple de dos años de Momo podría funcionar. No me pareció gracioso, no me gustó nada”. Finalmente, Hernán Piquín apreció el esfuerzo y lanzó: “Hiciste este cambio brutal, pero no me gustó nada”.

La imitación de Julieta Puente a Ricky Maravilla en "La Academia".

Ante este duro panorama de calificaciones, Puente quedó entre los participantes con menor puntaje de esta ronda.

Invitado a " Los Ángeles de la Mañana", Ricky Maravilla habló de las devoluciones a la periodista: "Estoy enojado con el jurado. Son malos. Cuando los participantes hacen una imitación tienen que pensar que hay mucha gente que admira a ese personaje y tienen que ser menos crueles".

"Recibí muchísimos llamados de gente diciendo que no le había gustado cómo trataron a esa chica. No la incentivaron para que mejore... Utilizar palabras como 'horrible' está de más. Se tiran a todos en contra", explicó molesto en LAM.

Además, el cantante reveló que le ofrecieron competir en el "Cantando 2020" pero no aceptó la propuesta ya que mucha gente le dijo que lo iban a "denigrar" y "vapulear".

Sin embargo, Maravilla dejó a todos con la boca abierta al reclamar que no le dan el reconocimiento que merece: "Si hubiese estado en Estados Unidos ya me hubiesen entregado un Oscar o un premio importantísimo pero en Argentina no cuidan a los artistas".