"Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme. A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos?", expresó Cinthia Fernández tras ganar la estatuilla en la terna "Estrella Digital" y no haber recibido la invitación al evento que se realizó en el Hipódromo de San Isidro.

Por ese motivo, Luis Ventura le respondió esta mañana en "Involucrados". Con tono firme e indignado por las palabras de la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", el presidente de APTRA manifestó: "Me vuelve loco la gente que no ve el esfuerzo, te equivocás un milímetro y no distinguen todo lo demás. En la vida y en una fiesta pasan cosas".

"Yo también puedo meter el dedo en la llaga y revolver, y no lo hago. Y veo que sale a pegar gente que teóricamente es del palo, que uno reconoce y a la que se le tiene cariño", continuó el periodista. Y agregó convencido: "La fiesta se hizo porque este corajudo (señalándose a él), sabiendo que no se podía ir contra Navidad, se la montó al hombro en diez días, contra viento y marea, porque no quería que los premios se entregaran en junio. Lo único que escucho es gente que se queja, y la queja viene de gente que uno quiere".

Luis Ventura le contestó a Cinthia Fernández luego de que no recibiera la invitación a Los Martín Fierro Digital (Nahuel Ventura/ Crónica)

De inmediato, desde el ciclo televisivo obtuvieron la palabra de Cinthia, quien sin pelos en la lengua, expresó que fueron varios las figuras que, al igual que ella, no recibieron una invitación.