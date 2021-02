En el día de su cumpleaños número 40, Amalia Granata visitó el piso de "Los ángeles de la mañana" y levantó la alfombra para sacar a relucir escandalosos recuerdos de su paso por los medios. Como era de esperarse, no podía faltar aquella noche con Robbie Williams que la catapultó a la fama.

En sintonía con aquel episodio, la ex "Gran Hermano" contó en detalle cómo fue ese encuentro con el cantante británico en el lobby de un hotel. Ella hHabía presenciado su show en los estudios de "VideoMatch" y un asistente del programa de Marcelo Tinelli, conocido como El Bala, se ofreció a llevarla a Retiro para que se tome un ómnibus a su Rosario natal. De pasada quedaba el hotel donde se hospedaba el intérprete, por lo tanto hicieron una parada para que el asistente resolviera algunas cuestiones laborales.

Según lo que contó este viernes en "LAM", estaba con un look muy informal en ese momento: “Yo caigo al hotel en jeans, zapatillas y una remerita blanca. En ese momento tenía 23 años, era flaquita, no necesitaba maquillaje, el pelo natural”, admitió Amalia, quien mientras esperaba al asistente fue sorprendida por el autor de “Angel”.

“Robbie se me acercó a hablar, se presentó, como si hiciera falta”, detalló. “Yo le dije que me había encantado lo de VideoMatch, pero que la próxima vez que visitara el país, tratara de conocer qué somos los argentinos, la cultura. Y él entendió que yo era profesora de baile, me agarró de la mano y me dijo ‘me encantaría que me enseñes algo’”, agregó.

La cuestión no terminó ahí ya que, luego de compartir unos pasos improvisados y una ronda de tragos, le informaron a Granata que el artista quedó "encantado" con ella y que la esperaba en la habitación. Para sorpresa de ella, Williams se encontraba en jeans, descalzo y con la camiseta de la selección cuando golpeó a su puerta. “Hablamos un montón, aunque no lo crean. Pusimos un canal de música nuestra y estaba Fito Páez, él me preguntaba quiénes eran. Un divino total”, recordó. Al día siguiente, la invitó a ser su acompañante en el resto de su gira latinoamericana, pero ella no aceptó. Antes de despedirse, intercambiaron los mails para no perder la comunicación.

Unos años más tarde, Granata viajó a Los Ángeles para asistir a la boda de su mejor amiga. Por esas casualidades de la vida, la casa de Robbie en Beverly Hills se encontraba cerca. Con dudas sobre cómo había quedado el vínculo, la rosarina pidió que la acercaran a la residencia del británico para concretar un reencuentro.

Efectivamente, Williams la recibió, pero de entrecasa y un tanto fastidioso porque le habían sacado una muela. Junto a su amiga, recorrieron la casa, conversaron un rato y se fueron. “¿No te quedaste a dormir?”, preguntaron las angelitas. “No, estaba con mi amiga y otras dos personas”, se justificó ella, que también confesó: “Además, él estaba haciendo la rehabilitación de su adicción a las drogas y estaba esperando a la psiquiatra”.

Para cerrar, Amalia Granata reveló un chispazo que tuvo con el músico en su mansión de Beverly Hills, del que su amiga fue testigo y traductora. “Él me dice ‘¿seguís sin hablar inglés?’, y yo le dije ‘disculpame, ¿vos seguís sin hablar español’? ¿Por qué yo debería hablar inglés?”, sentenció segura.