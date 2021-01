El rebrote de casos positivos de coronavirus en el país y en varias partes del mundo preocupa a todos. Luego de que Débora D'Amato contara que contrajo el virus por contacto estrecho, otro famoso reveló que padece la enfermedad.

Se trata del diseñador Daniel Casalnovo, quien se encuentra internado por Covid-19 en el Sanatorio de Los Arcos. A través de su cuenta de Instagram, el modisto realizó un video para contar la triste noticia: "Buenas tardes, lamento decirles que estoy internado. Me fui a trabajar a la costa y que me agarré Covid 19. Con tanta mala suerte, tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato, no tengo gusto y estoy con respirador artificial. Si me lo saco, no puedo hablar".

.

"Hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal, me está haciendo pésimo y no sé si voy a volver a verlos. Cuídense mucho", continuó Casalnovo para conscientizar acerca del virus.

Con notorias dificultades para hablar, concluyó: "Yo estoy en Los Arcos, bien atendido, pero dudo que zafe de esto. Estoy muy, muy mal. Nunca pensé que iba a sufrir tanto. Les mando un beso grande".

Mirá el desgarrador video