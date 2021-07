Chano pasa por un momento muy delicado de salud luego de recibir un balazo en el estómago por parte de un agente policial. Si bien todavía hay declaraciones cruzadas, el parte emitido por las fuerzas de seguridad menciona que el cantante quiso atacarlo mientras tenía un brote psicótico. Esto derivó en una internación de urgencia y sigue en terapia intensiva con algunos órganos afectados, según explica el parte médico difundido por la familia.

El preocupante estado del ex líder de Tan Biónica no fue una novedad, ya que algunos días se especuló con que no estaba bien de salud. Un dato revelado en “Intrusos” mencionaba que había una ambulancia en su domicilio y comenzó a replicarse que tendría una nueva recaída en sus adicciones.

Esta noticia llegó a los oídos del músico y no se lo tomó de buena manera. Según lo explicado por Pía Shaw en “Los Ángeles de la Mañana”, Chano le escribió a la periodista el viernes por la tarde para expresar su malestar por el rumor que se estaba difundiendo. Incluso le envió una nota de voz en la que se nota su enojo.

La panelista compartió dicho audio en el programa que conduce Ángel De Brito. “¿Me podés arreglar esto? No estoy para que me pasen esas cosas. Después yo te doy una nota donde quieras pero arreglame eso, Pía, dale”, comienza el relato del cantante con notable enojo.

Además, continuó con una curiosa comparación por el trato que recibió en los medios: “¿Qué quieren? ¿Que esté llamando la atención en los programas pelotudos? A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima, bolu... No soy una minita del Bailando, Pía".

Según lo revelado en las últimas horas, Chano ese mismo día ya atravesaba un momento delicado que incluyó peleas con su familia. Un llamado al 911 comprueba que estaba en conflicto con su madre y menciona que “me quieren judicializar”.

Por último, el audio que le envió a Shaw agrega: “Me provoca un daño familiar, un quilombo. Decí que estoy bien, que hablo con vos. No salgo a aclarar por Twitter porque ni siquiera lo tengo por diversos motivos”.

¡Escuchá el audio de Chano antes de ser internado!