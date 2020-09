El pasado 5 de septiembre, Romina Yan hubiera cumplido 46 años y para recordarla su hijo mayor, Franco, tuvo un sorpresivo gesto con su abuela Cris Morena al regalarle un retrato de la actriz.

La productora quedó impactada con el obsequio de su nieto y grabó un video mostrando su emoción. "Gracias Fran, Gracias Lukas, gracias familia querida y gracias a todos por el amor de ayer y el de todos los días. Por siempre #ViveRo", manifestó en Twitter junto con a las emotivas imágenes.

El tuit en agradecimiento de Cris Morena.

Lukas Nicolino es el autor de la obra quien en tiempo récord logró terminar el cuadro para que llegara en la tan especial fecha. Pero la pintura también guarda una historia de solidaridad ya que el artista decidió donar la paga de su obra a Aaron, un niño que perdió a su mamá y su casa en un incendio, según confirmó la revista Pronto.

"Cuando hablé con Franco y quiso acordar el valor de la obra, le dije: 'De ninguna manera. ¿Cómo le voy a cobrar una obra a un hijo que perdió a su madre? Te la quiero obsequiar'. Pero él se negó rotundamente y me dijo: 'De ninguna manera. Te la pago, sino no la quiero hacer'. Al final, resolvimos donar el dinero", reveló el pintor.

En ese sentido continuó: "Se le iluminaron los ojos y me contestó: 'Esto es perfecto, es lo que mi madre hubiera querido'. Ahí todavía no sabíamos a quién pero nos cerró el círculo a la perfección. No creo en la casualidad sino en la causalidad y sabíamos que esto iba a ser así".

.

A partir de ese momento, Lukas salió en búsqueda de quien podría recibir la donación y conoció la historia de Aaron. "Me contactó una chica, Adriana, amiga de un amigo mío y me contó la historia de Aaron. Mientras iba leyendo, se me caían las lágrimas", reconoció.

Franco Yan junto al autor del cuadro, Lukas Nicolini.

"Aaron es un niño que cuando tenía cuatro años se le prendió fuego la casa y su cuerpo y su carita se quemaron íntegramente. Perdió las dos manos, falleció su madre y tiene problemas neurológicos por la inhalación del humo. Le quedó un trauma enorme por la situación vivida. Leí eso, se lo mostré a Franco y también se conmovió. 'Lo que más me trauma es que también perdió a su madre, como yo', me respondió Franco y yo le dije: 'A mí lo que más me trauma es que perdió las dos manos y yo sé lo que es sufrir por el dolor de una mano. O sea que este nene sufrió lo que sufrimos nosotros dos pero multiplicado por 78 mil. A vos te pasó a los 10 años, a mí a los 18 pero a este nene le pasó a los 4 añitos, hay que ayudarlo'", recordó conmovido.

Y cerró: "Ahí definimos que era él. Doné la totalidad del valor de la obra, que es un monto más que importante y me puse a recaudar más dinero de familia y amigos porque las necesidades que tiene son impresionantes".