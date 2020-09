Este jueves, Jorge Rial revolucionó las redes sociales luego de lanzar un enigmático sobre una pareja que involucra a la farándula y la política. Luego en " Intrusos" reveló que se trataba de Viviana Canosa y en Twitter especularon que el hombre en cuestión era Sergio Berni.

En pocas horas, la conductora de "Nada Personal" se convirtió en tendencia, junto al ministro de Seguridad Bonaerense. Enterada de las repercusiones de su supuesto romance, Canosa desmintió la versión con un furioso tuit y advirtió que llevaría a los responsables de difundir el rumor a la Justicia.

"Nuevamente soy víctima de una nueva campaña de desprestigio, donde se me atribuye un romance que no es cierto, por lo tanto es falso y vulnera mi intimidad. Frente a esta acción de violencia machista denunciaré ante la Justicia a los responsables", escribió la periodista.

Jorge no ignoró la dura advertencia de Viviana e hizo su descargo este viernes. "Quiero hablar de la libertad de expresión, que es para unos sí, para otros no. Hay gente que levanta la bandera y se enoja, pero el otro no tiene libertad y te amenazan con llevarte a Tribunales. Después se esconden detrás de los lugares comunes y están vaciando de contenido la palabra machismo, feminismo y todo eso. Eso, en boca de algunos, lo están vaciando", expresó sin mencionar su nombre y cuestionando sus palabras.