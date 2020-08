Luego de que Karina "La Princesita" apuntara contra El Polaco por festejar el cumpleaños de su hija en plena cuarentena por el coronavirus, la cantante volvió a la carga y criticó su talento para el canto.

El comentario de la artista fue cuando le daba la devolución a Lola Latorre y Lucas Spadafora, quienes cantaron "Deja de llorar", tema de su ex, en el Cantando. "Me pareció que estuvo bien. Bueno, El Polaco tiene mucha energía pero no es como oh, el gran cantante. Hasta lo cantaste mejor mejorcito", opinó la artista sin filtro hacia el padre de su hija Sol.

Al darse cuenta de su filoso comentario, la compositora aclaró: "Sin embargo, El Polaco es un crack quiero aclarar. Se para acá y te mueve 80 mil personas, es buenísimo".

Aunque las picantes declaraciones de Karina no terminaron ahí ya que cuando le consultaron a Lucas si había hablado con el artista, contó que no quiso ir al programa y su ex mujer susurró mientras las cámaras la enfocaban: "Mala onda, qué mala onda".