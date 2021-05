Después de ser eliminado de "MasterChef Celebrity 2", Cae visitó el programa de Jey Mammon y se refirió a uno de los momentos más insólitos que vivió durante su carrera de productor musical, y nada más y nada menos que con... ¡Wanda Nara!

Invitado a "Los Mammones", el artista recordó cuando le hizo tres canciones a la mediática: "Ella vino con su manager y su novio. Llegó dos horas tarde, y yo por esperarla me había guardado dos barritas de cereal. El novio y el manager me las morfaron. Encima no me pagó. Fue imposible que pegue media nota".

La reacción de Cae cuando Wanda Nara no le pagó su trabajo.

Ante las malas aptitudes musicales de Nara, Cae sugirió retocar la voz de la empresaria: "De última dijimos ‘la grabamos y le ponemos Auto-Tune, un programa que sirve para afinar la voz. Pero para que funcione tenés, aunque sea, que arrimar a la nota y ni siquiera".

Finalmente, el artista encontró la solución de la mano de su pareja: "Le dije a mi mujer lo que me estaba pasando, y me contestó “si querés te lo canto yo”. Aclaro que ella no es cantante. Entonces la hice cantar a mi mujer, después se lo mostré a Wanda y me contestó ‘quedó perfecto, no parece mi voz’".