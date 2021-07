Todos recuerdan el bicampeonato de Hernán Piquín y Noelia Pompa en "Bailando por un sueño" en 2011 y 2012, así como también quedó en la memoria colectiva que los dos artistas terminaron muy peleados. Por ello sorprendió cuando, en su posición de jurado de " La Academia de ShowMatch", el bailarín la mencionó de manera muy particular el viernes por la noche.

Ángel De Brito contó que los fans de Flor Vigna aseguran que Hernán no quiere que gane, ya que, como ambos fueron campeones dos veces, si la actriz se corona nuevamente, tendría un campeonato más que él.

Por eso lo acusan de poner piedras para que Flor no lo supere. En medio de las especulaciones, Piquín se mostró molesto por los rumores y cuando Marcelo Tinelli le preguntó directamente si tenía celos de la participante, respondió: "Yo mañana me trajo todas las copas que gané, vamos a tener que agrandar todo esto para traerlas", dijo, señalando el gran estrado donde está sentado.

"Hay que traerla a Noelia acá también", dijo Ángel, tirándole un palito.

“Claro, Noelia Pompa también es bicampeona”, recordó Marcelo, a lo que Piquín respondió: “La ponemos acá arriba también”.

"No!, Como..." dijo sorprendido Marcelo, con un rostro similar a todos en el estudio cuando los enfocaba la cámara.

Mirá el video del momento en el que Hernán Piquín trata como trofeo a su ex compañera Noelia Pompa

El momento en el que Noelia Pompa recordó su pelea con Hernán Piquín

En "La previa de la academia", hace unas semanas, Noelia estuvo como invitada y recordó su gran conflicto con el bailarín clásico. Cuando le preguntaron si vivió un momento tenso o una pelea con él, la artista que hoy reside en España expresó: "No, yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No voy a dejar el Bailando por él, ni en pedo”.

“Pasó tanta agua bajo el puente. Sé que pasaron situaciones, ustedes estuvieron ahí participando y saben que es un estrés el horario, es un estrés no llegar con la coreo, que estábamos de gira y no combinábamos. Y que le dolía el cuerpo también, porque ojo, yo también la pasé fatal con eso”, continuó.

También se refirió a las burlas que recibió de parte de él: “Eso yo no puedo decir nada chicos, porque ya me dolió en el momento que me pasó, pero que es una pena realmente porque muestra lo que es cada uno”.

Y concluyó: “No me sorprendió. Me dolió más que nada la vergüenza pública, porque me daba vergüenza que me lo hicieran en la espalda. Y yo con mi cara de pelotuda que tenía y cagándose de risa atrás mío, me dolió eso”..