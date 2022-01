Javier Naselli se hizo conocido por ser el marido de Vicky Xipolitakis. Después de su separación, ambos terminaron en la Justicia y en una lucha interminable por la cuota alimentaria de su hijo, Salvador Uriel. A pesar de eso, luego de estar varios años soltero el empresario volvió a apostar en el amor y conoció a una chica.

Al parecer, Naselli estaría saliendo con una masajista y se filtraron algunas fotos de los dos juntos en un yate tomando champagne. Él la habría conocido gracias a un amigo en común de los dos y poco a poco se están relacionando.

.

Por el momento, no se conoce la identidad de la chica. Además, él no salió a decir nada al respecto de su nueva relación.

La noticia la dieron a conocer en "Intrusos" y comentaron: "Ella estaba acompañando a una modelo que estaban en el barco y él cayó de sorpresa", comenzó diciendo Pablo Layus, el notero de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Javier Naselli y Vicky Xipolitakis cuando eran pareja.

"Lo único que me dijeron es que le había pedido a Naselli que lleve algo para tomar porque estaban con lo justo y él cayó solamente con una botellita", haciendo referencia a que es avaro hasta con sus propios amigos y no solo con su ex mujer y su hijo.

¡Mirá el video de Javier Naselli, la expareja de Vicky Xipolitakis, con su nueva novia!