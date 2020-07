Cada vez falta menos para el regreso del "Cantando 2020" y Gladys "La Bomba Tucumana" es una de las participantes confirmadas junto a su hijo Tyago Griffo. Sin embargo, la reconocida artista se sinceró y reveló cuál es la única exigencia que tiene para que su participación sea efectiva.

Este lunes en " Los Ángeles de la Mañana" la intérprete de "La Pollera Amarilla" sostuvo que su fuerte es la cumbia y que debería considerar cómo trabajar sobre los otros ritmos. Fue en ese entonces cuando Ángel de Brito la deschavó y dio a conocer la condición que la entrevistada pidió a la producción.

"No, no, no. Gladys ya dijo que ella no canta en inglés, por ejemplo", comunicó el conductor. Por lo que la Bomba advirtió: "Ni siquiera por fonética porque hay gente que por fonética lo hace bien. Nunca lo logré. Mi hijo tal vez podría hacerlo. Yo no. Soy de otra generación y otra época".

"Hay gente como Melina Lezcano que canta en inglés como si nada. Lo hacen muy bien. No es mi caso", continuó Gladys.

Tras sus palabras el periodista de espectáculos comentó: "En el 'Cantando' los participantes pueden elegir entre cinco o seis temas y así como vos podés decir que no sabés cantar en inglés, hay otros que no pueden cantar tangos o que no quiere melódicos. Cada uno se puede adaptar".

"Por más que me digan que soy profesional, yo soy profesional en lo mío, la cumbia, después me arreglo", argumentó la intérprete.

Por su parte, Karina Iavícoli aprovechó para consultarle sobre la presencia de Karina La Princesita en el jurado. Al respecto, la mediática respondió: "Yo soy como la Linda Blair. de ahí que me tienen todos miedo. A mí me vieron así en el Bailando, yo vendí eso en el reality, pero yo no soy así. No ando peleándome por la calle".