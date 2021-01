Tras enfrentarse en la gran final contra Analía Franchín, Claudia Villafañe fue coronada como la primera campeona de " MasterChef Celebrity". De visita en "Flor de equipo" tras su triunfo, la empresaria vivió un sorprendente momento cuando la conductora, Florencia Peña, la felicitó de una insólita manera.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona contó algunos detalles sobre su paso por el reality de cocina conducido por Santiago del Moro y la actriaz asombró a todos con un comentario sobre una foto retro de Villafañe.

Claudia Villafañe ganó la primera edición de " MasterChef Celebrity".

“Hay una foto que está dando vuelta en Twitter que es de la cuenta de Ketoda donde estás vos con un tapado de piel y Diego está atrás tuyo. ¡Es espectacular! Perdón lo que voy a decir, pero sos la put... ama. Que es eso lo que sos ahora. ¡Sos la put... ama de tu vida! Hay algo de esa cosa empoderada de ‘acá estoy yo’, ‘acá llegué yo’ que vos lo tenías y siempre lo tuviste, pero para la gente siempre eras la que estabas atrás. Es hermoso verte así levantando las manos después de haber ganado”, manifestó sincera.

“No sé dónde iba. Supongo que es en Italia. Encima no pesa nada. Las chicas me decían ‘mamá, cómo te lo podías poner’, pero es un tapado que no pesa”, recordó sobre la postal vintage en la que se puede ver a Villafañe y a Diego Maradona a su lado.

La foto de Claudia y Diego que detonó el exabrupto de Florencia Peña.

“Puedo disfrutarlo, pero no siento que soy eso. Critiqué siempre a alguien que estaba en televisión a la mañana, a la tarde y a la noche, y hoy me va a pasar eso. ¡Pido mil disculpas al que hizo eso! Estaba en el contrato”, concluyó sobre la popularidad que cosechó tras su victoria en " MasterChef Celebrity".