Antes que pusiera un pie en la pista del " Cantando 2020", Karina Jelinek protagonizó un escándalo con su soñador. La mediática decidió sacar a Cristian Fontán y en su lugar poner a Manuel Victoria.

A través de un mensaje por WhatsApp, la modelo le escribió al cantante: "Cris, como estás, la verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caes súper bien. No me siento cómoda con la diferencia de voz y no me siento cómoda. Quiero pedir a alguien que cante en mi mismo tono porque yo no canto y necesito a alguien que sea molde. No es algo personal, no sé cómo decirte esto. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra de voz. Pero necesito sentirme segura. Me siento re mal y di mil vueltas".

De esta manera y de un momento para el otro, Karina dejó sin trabajo a su soñador quien, a dos días de la eliminación de la participante del certamen de canto, habló con " El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD, y manifestó detalles únicos.

"Me sorprendió que se haya ido porque a nivel show es un diez y lo del canto ya lo sabemos...", expresó irónico Cristian. Y agregó dudoso sobre su salida: "La verdad que no tengo ni idea (por qué me echó) porque de un momento al otro me dijo. Un día antes me dijo que era el Maluma argentino. No puedo entender".

Consultado por la posibilidad de participar nuevamente en el reality, manifestó: "Espero que si. Barby Franco se postuló para cantar conmigo. Si Dios quiere, me encantaría. La Flia siempre me tiene en cuenta".