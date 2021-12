El miércoles 1 de diciembre, Juan Etchgoyen comentó que Silvia Süller y Diego Lagomarsino tendrían un vínculo amoroso. A pesar de que ninguno de los dos haya dicho nada, los rumores ya surgieron y poco a poco irá creciendo más.

Al que no le cayó muy bien la noticia fue al ex novio de la mediática, Martín Lema, y por esta misma razón salió a hablar en "Mitre Live". "Esto parece una jo... para Listorti, justo el día que lanzo mi videoclip dedicado a una mujer que quise mucho en pandemia, me aparece esto", comenzó diciendo el uruguayo.

.

"Las versiones de romance entre Silvia y Lagomarsino me sorprenden, no te voy a mentir. Ella puede estar con quién quiera como yo también. Cada uno está con lo suyo. Es muy fuerte", comentó Lema. Él, además de haber sido pareja de la rubia, es cantante y le dedicó un tema que se llama "Amor a distancia".

Frente a esto, el joven le declaró su amor y dijo: "A un año de un intenso amor virtual decidí dedicarle un tema de amor a Silvia Süller, donde tomé la decisión de cambiar mi físico ya que quería que salga desde la imagen hasta la producción".

Silvia Süller y Diego Lagomarsino después de que se filtrará de que están saliendo.

"Yo tuve una relación muy linda y la admiro desde que soy chico, tengo un corazón y me enganché. Pasaron cosas muy lindas y me bloqueó de todos lados cuando nos separamos. Yo me hice el duro y la empecé a extrañar", reflexionó el joven sobre su relación con la hermana de Guido Süller.

¡Mirá el video del ex novio de Silvia Süller criticando su relación actual!