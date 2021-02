Julieta Prandi vivió una angustiante situación con Claudio Contardi, su ex esposo, este viernes por la mañana cuando el empresario dejó a sus dos hijos Mateo y Rocco solos en la puerta de su casa mientras ella trabajaba en su programa de radio.

Fue la propia modelo la que llamó desesperada a Adrián Pallares para que comunique la noticia en Intrusos. "La persona que trabaja con Julieta, que estaba adentro de la casa, le dijo a él que no le correspondía a Julieta estar con ellos, pero los dejó igual. Esta persona fue a la comisaría con los chicos e hizo la denuncia", explicó el conductor.

Por su parte, Paula Varela sostuvo: "Su exmarido está incumpliendo con la cuota, le debe millones. Y ahora está incumpliendo el régimen de visitas. El martes 23 se van a volver a ver las caras en la Justicia".

Desde 2019 que la figura mantiene problemas con el padre de sus hijos. En antiguas declaraciones, reveló: "Mi ex se refiere a mi como 'la yegua', 'la puti...' o 'la tilinga'. Y así hace que Mateo me llame. Cuando yo lo llamo por teléfono a mi hijo para tener comunicación con él, el padre está supervisando esas conversaciones, está delante de él. Le dice cuándo tiene que cortar, lo que tiene que decir, tiene prohibido decirme que me quiere o que me extraña".

A su vez, contó el motivo por el cual realizó una denuncia por violencia de género contra su ex. Al respecto advirtió: "Cuando está conmigo se deshace en halagos para el padre por teléfono. Empezó a jugar este juego de hacer lo que siente que complace a su papá porque le tiene miedo".

"Después, en otro juego macabro, el padre le estaba enseñando que si algún día le tocara hablar con el juez, él tenía que decir que yo le pego. Me enteré de todo esto hace una semana más o menos. Por eso hice la denuncia de violencia familiar", concluyó.